Почему могут отказать в микрозайме?

Взять кредит онлайн на сегодняшний день – удобный и простой способ получить нужную сумму денег в течении нескольких минут. Современные технологии позволяют, не выходя из дома, оформить онлайн заявку и подписать договор также в режиме онлайн.Для получения денег не нужно предоставлять пакет документов, например, такой, который обычно требуют предоставить банки для оформления кредита. Также банки в обязательном порядке просят предоставить справку о доходах, еще бывают нужны поручители и залоги.Микрофинансовые организации (МФО) упростили процедуру получения займа до минимума.

Во-первых, чтобы получить кредит на карту срочно без отказа “Cat Credit” не нужно предоставлять справку о доходах, во-вторых, не нужны поручители и залог, в-третьих, не нужно посещать отделения “Cat Credit”, так как оформление, подписание договора и выдача денег происходит в сети Интернет. Это дает возможность каждому гражданину Украины, в возрасте с 18 до 70 лет получить нужную сумму денег, вне зависимости от того, где территориально находится заемщик.

Микрофинансовая организация “Cat Credit” очень лояльно относится к своим клиентам, и в 90% заемщик получает желаемую сумму денег. Но все же есть 4 основные причины, по которым могут отказать заемщику в выдаче микрокредита.

Первая причина – это проблемы с погашением ранее взятых микрозаймов в микрокредитных организациях. Микрофинансовые организации чаще всего прибегают к своим «черным» спискам, где указаны заемщики, которые вовремя не погасили займ. Реже данные организации пользуются информацией, которая имеется в Украинском Бюро кредитных историй. Микрофинансовые компании очень лояльно относятся к тем, у кого зафиксирована плохая кредитная история согласно информации Украинского Бюро кредитных историй. В «черный» список МФО можно попасть, как осознанно, так и нет. Есть лица, которые действительно со злым умыслом не выплачивают займ, а есть те, кто, например, проплачивает в последний день срока пользования денежными средствами через терминал, а они заходят только через 3 дня на расчетный счет компании, в которой заемщик брал займ.

Вторая причина – это неверно указанные данные при заполнении. Любая неправильно заполненная графа при онлайн оформлении займа может стать причиной для отказа в выдаче микрокредита.

Третья причина – это профиль в социальных сетях. Кредиторы используют любую доступную публичную информацию, благодаря которой можно узнать о потенциальном клиенте. Если информация в онлайн анкете не совпадает с тем, что есть в социальных сетях, то это также может стать причиной для отказа в оформлении микрокредита.

Четвертая причина – это плохая кредитная история. Да, микрофинансовые организации, редко прибегают к данным, которые имеются в Украинском Бюро кредитных историй, но все же для снижения кредитных рисков, кредитор проверяет информацию. Чаще всего в выдаче из-за плохой кредитной истории могут получить отказ лица, у которых масса незакрытых кредитов и/или множество открытых кредитов на текущий момент.